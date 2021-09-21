Мужчина чуть не лишился трех миллионов рублей из-за невнимательности

UPI: американец выиграл в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет

Житель американского города Уолдорф, штат Мэриленд, чуть не выбросил выигрышный лотерейный билет в помойку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

50-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, рассказал, что приобрел лотерейный билет на автомобильной заправке. Сначала из-за невнимательности он решил, что проиграл. «Я чуть было не смял и не выбросил его, но перед этим я сел в машину и проверил его через мобильное приложение лотереи», — отметил американец.

Мужчина обнаружил, что бонусная игра, информация о которой была напечатана в нижней части счастливого билета, принесла ему приз в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Осознав эту новость, победитель первым делом позвонил семье и рассказал, как чуть не лишился приза.

«Когда я разговаривал с ними, меня трясло», — признался он. На полученные деньги американец планирует найти себе новое жилье.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Наполи у 70-летней женщины украли лотерейный билет, с призом в 500 тысяч евро (42,9 миллиона рублей). Продавец табачного киоска схватил билет и поехал на своем мотороллере в неизвестном направлении.

