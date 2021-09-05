У женщины украли лотерейный билет на 400 миллионов рублей

La Republikka: у итальянки в киоске украли лотерейный билет с призом в 500 тысяч евро

В итальянском городе Наполи у 70-летней женщины украли лотерейный билет, который дарил своему обладателю приз в 500 тысяч евро (43,26 миллиона рублей). Об этом сообщает издание La Republikka.

Пенсионерка взяла два билета в табачном киоске. Там же она соскребла защитный слой с первого, но он оказался пустым. Второй оказался призовым, но его украл владелец лавки. Женщина попросила его верифицировать ее выигрыш.

Предприниматель схватил билет, сбежал из киоска и поехал на своем мотороллере в неизвестном направлении. Прибывшие на вызов карабинеры опечатали всю партию лотерейных билетов, чтобы преступник не мог получить выигрыш с украденного. Его знакомые сказали, что он хороший человек и вскоре вернет то, что своровал.

3 сентября умерла ирландка Маргарет Лафри, выигравшая в лотерею в 2013 году 27 миллионов фунтов стерлингов. Перед смертью она заявила, что деньги разрушили ее жизнь.