Блогерша показала простой способ очистить ковер и озадачила фанатов

Жительница Австралии показала в соцсетях простой способ очистить ковер в домашних условиях и озадачила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки дома. Так, в одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения и пыль с поверхности ковров.

По словам женщины, в первую очередь следует пропылесосить изделие. Затем необходимо замешать в миске полстакана пищевой соды и порошка тетрабората натрия, а также несколько капель эфирного масла с предпочитаемым ароматом. Далее нужно равномерно распределить полученную смесь по поверхности ковра и оставить ее на 30-60 минут. Наконец, изделие необходимо повторно пропылесосить.

Публикация стала вирусной и набрала больше шести тысяч лайков. Подписчики блогерши усомнились в действенности описанного метода. «Эта смесь забивает пылесосы», «Сочетание этих химикатов может нанести вред детям и домашним животным», «Этот метод не работает», «Тетраборат натрия очень токсичен», — негодовали они.

Ранее в сентябре Каролина Макколи показала лайфхак для мытья посуды и вывела из себя подписчиков. Так, в одном из последних роликов блогерша рассказала, что перед тем, как запустить посудомоечную машину, она кладет в нее скомканный кусок фольги. «Алюминий очень вреден для здоровья», — писали комментаторы.