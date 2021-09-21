Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла

Российская туристка, отдыхавшая в Турции, отправилась на прогулку с друзьями и внезапно умерла. Об этом пишет Hurriyet.

По информации издания, происшествие случилось в понедельник, 20 сентября. Когда 57-летняя россиянка, имя которой пока неизвестно, прогуливалась с приятелями на пляже Каламар в Каше. Внезапно ей стало плохо, и она упала на землю.

Отмечалось, что ее спутники вызвали скорую помощь, однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть туристки. Тело россиянки отправили в Институт судебной медицины Антальи на вскрытие.

Ранее в сентябре четырехлетний ребенок из России умер при загадочных обстоятельствах во время отдыха с семьей в Турции. Сообщалось, что через несколько дней после приезда на курорт у мальчика начало ухудшаться самочувствие: появились тошнота и слабость.