Мужчина умер на пляже на глазах у своей семьи и продолжающих отдыхать туристов

Турист умер на популярном пляже на глазах у семьи, в то время как другие путешественники продолжали отдыхать и снимать происходящее на телефон. Об этом пишет North Wales Live.

В пятницу, 6 августа, на пляже северного Уэльса, недалеко от курорта Гвинед, мужчине, чье имя не раскрывается, стало плохо во время занятий бодибордингом. Его семья сразу же позвонила в экстренные службы.

Прибывшие на вертолете спасатели начали оказывать британцу первую помощь — по наблюдениям очевидцев, они продолжали делать искусственное дыхание больше часа. Тем не менее мужчина скончался на месте.

45-летний местный житель Брин Дандо (Bryn Dando) рассказал изданию, что был шокирован, когда увидел, что одни туристы на пляже снимали происходящее на телефон, а другие продолжали кататься на досках в море.

Все же он отметил, что некоторые серферы изначально помогли пострадавшему добраться до берега, огородили его от ветра досками и предложили семье мужчины полотенца, чтобы согреться.

Ранее в августе пожилая туристка поскользнулась и сорвалась с обрыва на глазах семьи. Момент падения попал на видео, на кадрах видно, как группа хайкеров следует по узкой тропинке между деревьями к краю скалы. Первой шла пожилая женщина, она потеряла равновесие и упала вверх ногами с 70-метровой высоты.

