Пожилая туристка поскользнулась и упала с обрыва на глазах семьи

В Турции 71-летняя туристка поскользнулась у края обрыва и разбилась насмерть на глазах семьи. Момент падения попал на видео, его опубликовало издание Daily Mail.

Несчастный случай произошел в провинции Артвин на северо-востоке страны. На кадрах видно, как группа хайкеров следует по узкой тропинке между деревьями к краю скалы. Первой идет пожилая женщина, при этом родственники просят ее быть аккуратнее.

«Не ходи туда, мама, нет!» — попросила ее дочь, пока пенсионерка приближалась к обрыву. Однако женщина поскользнулась, потеряла равновесие и упала вверх ногами с 70-метровой высоты. На видео слышны крики ее родных — мужа, дочери и тестя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и парамедики. Спустя час поисков они обнаружили труп женщины у подножья горы. Тело доставили в морг соседнего города Шавшат, а через несколько дней состоялись похороны туристки.