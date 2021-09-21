В Театре на Таганке актера избили букетом

В Театре на Таганке в Москве зрительница после показа спектакля «Вишневый сад» избила букетом актера Антона Анурова. Видео инцидента появилось в Instagram-аккаунте исполнительницы Марины Дрождиной.

«Я думала, это часть спектакля. Оказалось, нет. Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актера прямо у всех на глазах», — написала певица.

Она предположила, что зрительница — бывшая возлюбленная артиста или же пошла на такой шаг ради упоминаний в социальных сетях. Дрождина также отметила, что Ануров мог отобрать у женщины роль в спектакле.

В разговоре с изданием «Собеседник» актер заявил, что не знаком с нападавшей. «Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля "Земляничная поляна", где я также играю одну из ролей. На всякий случай отойду подальше от края сцены на поклоне», — прокомментировал ситуацию Ануров.

Сотрудница театра рассказала, что от зрительницы потребовали написать объяснительную. Та агрессивно отреагировала на просьбу, а затем начала плакать. Она так и не рассказала, почему решила избить артиста букетом.

