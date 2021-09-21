Российский телеведущий раскрыл подробности ДТП со своим участием

Российский телеведущий и диктор Владимир Березин рассказал о том, как его осенью 2020 года сбила машина. Подробности ДТП со своим участием он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову. Запись их разговора опубликована на YouTube.

«Сельская дорога. С одной стороны дороги дома, с другой дома. Куры уже не бегают. Так тихо. Солнце. Благодать земная. Я глянул налево-направо, направо-налево. Увидел, что там ничего нет, только райская погода, и смело шагнул», — описал последние секунды перед ДТП Березин.

Затем, по словам ведущего, он отвлекся на зазвонивший телефон и «выключил сознание на две-три секунды». Сразу после этого его сбил автомобиль. Открыв глаза, Березин увидел на земле свои кроссовки и начал рассуждать, жив он или мертв. В то же время ведущий отметил, что тогда он не испугался.

Березин добавил, что в районной больнице у него сначала обнаружили ушиб. Однако в итоге ему диагностировали четыре перелома.

О том, что Березина сбило такси, стало известно в ноябре 2020 года. По словам ведущего, он начал переходить дорогу, не увидев машин, однако водитель незаметно выехал из-за горки. По словам Березина, в случившемся виновны и он сам, и таксист: ведущий шел не по переходу, а водитель — ехал быстрее положенных 40 километров в час.

Владимир Березин — советский и российский диктор, журналист, теле- и радиоведущий. Работал в программах «Время», «Доброе утро», «Спокойной ночи, малыши», «Мой XX век», «Площадь звезд». Ведущий многих официальных мероприятий в Кремле.