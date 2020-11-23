Телеведущий стал прихрамывать на костылях после ДТП в Подмосковье

Телеведущий Владимир Березин попал в ДТП — его сбило такси в Подмосковье. В комментарии «360» он рассказал о произошедшем и раскрыл последствия столкновения для собственного здоровья.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе Московской области, где у ведущего живут родственники. По его словам, не увидев машин, он начал переходить дорогу, однако в этот момент водитель незаметно выехал из-за горки.

Удар пришелся на левый бок, от плеча до ноги. «Я на костылях прихрамываю, но считаю, что самое тревожное уже позади. Просто на безлюдной сельской дороге такое стечение обстоятельств», — пояснил Березин.

Пешеход уверен, что чудом избежал более серьезных травм. «Если бы еще метр и удар середины капота, я бы взвился и приземлился в неопределенном статусе», — отметил Березин.

Ведущий считает, что в ДТП виновны и он сам, и таксист: Березин шел не по переходу, а водитель — ехал быстрее положенных 40 километров в час. По словам ведущего, он пожалел водителя, поэтому врачам сообщил, что упал с лестницы.

63-летний Владимир Березин — советский и российский диктор, теле- и радиоведущий. Ведущий концертных и официальных мероприятий в Кремле. В начале 1990-х годов работал на Центральном телевидении. Среди проектов — передача «Доброе утро», а также выпуски передачи «Спокойной ночи, малыши!». Впоследствии перешел на канал РТР.