Сбитая машиной телеведущая раскрыла последствия серьезной аварии

Ведущая прогноза погоды на британском телеканале «Би-би-си» Кэрол Кирквуд (Carol Kirkwood) заявила, что до сих восстанавливается после серьезной аварии, случившейся в прошлом году. О последствиях ДТП она рассказала в интервью изданию Slough Observer, передает Hello!.

Знаменитость сообщила, что ехала на велосипеде, когда ее сбила машина. В результате она получила травму левого колена. «Я отправила фотографию [травмы] боссу, и он ответил, что это выглядит так, будто на меня напала акула. Но, к счастью, замечательный врач из больницы Wexham Park смог поставить меня на ноги», — раскрыла подробности Кирквуд.

После аварии телеведущая три месяца была на больничном. Она призналась, что теперь боится кататься на велосипеде по дороге. «Я пережила настоящий шок. Мне часто снятся сны о том, как меня сбивает машина. Иногда я очень расстраиваюсь из-за этого. Но нельзя сказать, что я постоянно об этом думаю», — поделилась знаменитость.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Березин попал в ДТП, его сбило такси в Подмосковье. По мнению ведущего, в аварии виновны и пешеход, и водитель: Березин шел не по переходу, а таксист ехал быстрее положенных 40 километров в час.