Американский комик Джимми Киммел попал в ДТП

Ведущий популярного американского шоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел попал в ДТП в Голливуде, передает TMZ.

Киммел проезжал на BMW через оживленный перекресток на бульваре Сансет. Ведущий попытался повернуть влево, несмотря на то, что на перекрестке был разрешен только правый поворот.

В результате автомобиль Киммела столкнулся с Audi. В результате ДТП была сильно повреждена передняя часть машины телеведущего, никто из водителей не пострадал.

Киммелу 50 лет. Последние 15 лет он ведет собственное ток-шоу. В марте 2018 года Киммел выступит в качестве ведущего 90-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Он же вел церемонию вручения статуэток в 2017 году. Тогда мероприятие сопровождалось скандалом, когда объявлявшие лауреатов в категории «Лучший фильм» Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали «Ла-Ла Ленд» вместо победившего «Лунного света».

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