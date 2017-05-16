Культура
 

Ведущим церемонии «Оскар» в 2018 году снова станет Джимми Киммел

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Джимми Киммел
Джимми Киммел

Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2018 году. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Variety.

«Быть ведущим "Оскара" стало высшей точкой в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (президенту Американской академии киноискусств — прим. «Ленты.ру»), Дон Хадсон (исполнительному директору организации — прим. «Ленты.ру») и академии, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми — Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд», — заявил Киммел.

Де Лука и Тодд снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

Церемония награждения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года. Мероприятие сопровождалось скандалом, когда объявлявшие лауреатов в категории «Лучший фильм» Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали «Ла-Ла Ленд» вместо победившего «Лунного света».

«Если вы думаете, что мы облажались с концовкой в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы подготовили для 90-й юбилейной церемонии!» — добавил комик.

90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года.

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