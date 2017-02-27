Ведущий церемонии вручения «Оскара» отправил Трампу сообщение в Twitter

Ведущий церемонии вручения премии «Оскар» комик Джимми Киммел написал в своем Twitter сообщение президенту США Дональду Трампу.

«Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас. Я за него волнуюсь», — сказал ведущий.

После этого Киммел написал: «Эй, Дональд Трамп, ты не спишь?»

Ранее пресс-секретарь президента уклонился от ответа на вопрос, будет ли Трамп смотреть церемонию, напомнив, что глава Белого дома устраивает званое мероприятие для губернаторов в воскресенье, 26 февраля.

Как отмечает РИА Новости, Голливуд, известный либеральными настроениями, критикует Трампа как за слова, так и за действия.