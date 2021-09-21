Женщина купила набор для оплодотворения на eBay и родила ребенка

Жительница английской деревни Нунторп, графство Северный Йоркшир, Великобритания, родила ребенка благодаря купленной в сети сперме и набору для оплодотворения с eBay. Об этом сообщает издание The Mirror.

У 33-летней Стефени Тейлор уже был пятимесячный сын Фрэнки от бывшего партнера. Женщина захотела зачать еще одного ребенка, но обнаружила, что услуги частных клиник репродуктивной медицины стоят дорого.

В какой-то момент она отказалась от планов, но затем подруга посоветовала англичанке мобильное приложение, через которое можно заказать сперму. Отца будущего ребенка в нем можно выбрать при помощи механизма, подобного Tinder. Тейлор хотела найти ориентированного на семью мужчину, который не страдает от серьезных заболеваний. В идеале, потенциальный отец должен был быть похож на нее внешне. Она нашла пару за день.

Тейлор и будущий отец ее ребенка переписывались три недели, после чего он привез свою сперму к ее дому. «Он был милый и дружелюбный. Мы выпили по чашке чая и поговорили о погоде», — рассказала женщина.

Затем она приобрела на eBay набор для оплодотворения и с первой попытки зачала ребенка. У женщины родилась дочь, которую она назвала Иден. Тейлор называет девочку «онлайн-ребенком».

«Если бы не интернет, я не смогла бы получить все необходимое для зачатия, и у меня не было бы ребенка. Но я счастлива, что снова стала матерью, и горжусь тем, как именно она появилась на свет», — подчеркнула она.

Тейлор написала донору сообщение о рождении дочери. Она заявила, что если ее дочь захочет увидеть человека, внесшего вклад в ее рождение, когда подрастет, это не станет проблемой. Донор, который предпочел сохранить анонимность, сказал: «Она удивительный человек, и я буду рад помочь ей снова, если в будущем она захочет еще детей».

Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, две живущие друг с другом женщины забеременели от одного мужчины и родили детей с разницей в три дня. Они решили использовать домашние наборы для оплодотворения и нашли донора спермы в интернете.