Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Фальков: большинство пострадавших при стрельбе в пермском вузе идут на поправку

Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) идут на поправку. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совете ректоров Пермского края, его слова передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что вчера у него была возможность навестить всех, кто был госпитализирован в результате стрельбы в пермском вузе.

Ранее Фальков заявил, что решение о транспортировке пострадавших в Москву уже принято. По его словам, во вторник, 21 сентября, для оказания помощи в столицу будут перевезены семь человек. Глава Минобрнауки отметил, что самолеты для транспортировки оснащены всем необходимым для того, чтобы перелет россиян прошел нормально.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

