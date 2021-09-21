Горный козел насмерть забодал напавшего на него медведя гризли

Горный козел убил медведицу гризли вблизи населенного пункта Филд в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает издание The Guardian

Останки самки медведя весом 70 килограммов нашел турист недалеко от тропы Берджес вблизи населенного пункта Филд в канадской провинции Британская Колумбия. В этот же день труп животного эвакуировали при помощи вертолета из опасений, что он может привлечь других хищников.

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В организации «Парки Канады» сообщили, что результаты недавнего вскрытия погибшего животного позволили предположить, что его насмерть забодал козел. Рога животного пронзили подмышки и шею медведицы, которая, предположительно, напала на горного козла.

«Когда медведи гризли нападают, они стараются целиться в голову, заднюю часть шеи и плечи своей добычи. Как правило, нападение происходит сверху. Естественная реакция горного козла — защититься при помощи острых рогов», — объяснил эколог «Парков Канады» Дэвид Ласкин. Он подчеркнул, что гризли часто охотятся на горных козлов, но вещественное доказательство летального исхода медведя попадается ему впервые.

Горные козлы могут весить до 125 килограммов. Длина их рогов может достигать 30 сантиметров. Эти животные редко спускаются с высокогорья, но иногда их маршруты могут пересекаться с местами обитания гризли, что часто заканчивается смертью козлов.

Ранее сообщалось, что на территории Йеллоустоунского национального парка волк напал на медведя гризли, несколько раз укусил его и попал на видео. При этом медведь даже не попытался вступить в бой с обидчиком, а через некоторое время просто сел на траву.