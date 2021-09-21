Британский премьер раскрыл число своих детей

Британский премьер Борис Джонсон рассказал в американском шоу, что у него шестеро детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что у него шестеро детей. Об этом сообщает The Independent.

Политик раскрыл тайну о числе своих детей в эфире американского телешоу. До этого в СМИ возникали слухи о наличии у него седьмого ребенка, которые основывались на данных 2013 года о беременности его любовницы. При этом премьер отказывался публично обсуждать свою личную жизнь.

Джонсон отметил, что он ответственно исполняет отцовские обязанности и регулярно меняет подгузники. «Это большая работа, скажу я вам, но мне это нравится, очень нравится», — заключил британский премьер. На данный момент он ожидает ребенка от своей третьей жены.

Ранее Джонсон заявил, что Соединенное Королевство испытывает любовь к Франции и стремится наладить с ней отношения после скандала со сделкой AUKUS и разрыва договора на поставку французских подлодок Австралии. Он напомнил, что Лондон и Париж сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.