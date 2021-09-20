Британский премьер признался в любви к Франции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна испытывает любовь к Франции и стремится наладить с ней отношения после скандала со сделкой AUKUS и разрыва договора на поставку французских подлодок Австралии, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима», — признался британский премьер в любви к Франции на пути в Нью-Йорк.

Джонсон напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.

Ранее британский премьер Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сформировали альянс AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первым шагом организации станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота. Чтобы принять эту меру, Канберра отказалась от соглашения с Францией на покупку неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину», заявив, что он «в гневе». 17 сентября Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.