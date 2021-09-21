Джонсон потребовал от России выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Лондон хочет, чтобы Россия выдала подозреваемых по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей. По версии следствия, генерал ГРУ Денис Сергеев командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Племянница Скрипаля Виктория сообщила, что она помогла британскому следствию раскрыть личность третьего фигуранта дела об отравлении. По ее словам, всего в деле фигурировали пятеро обвиняемых и «какая-то женщина в красном». Имена еще двоих мужчин и девушки пока не сообщались.

На фоне этих сообщений российского дипломата Ивана Володина вызвали в британский МИД.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Предполагаемыми отравителями британская сторона считает Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.