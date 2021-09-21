Племянница Скрипаля помогла Британии обвинить генерала ГРУ в отравлении

Племянница Скрипаля Виктория помогла британскому следствию раскрыть личность третьего фигуранта дела об отравлении. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«В августе я в очередной раз спросила у Британии через журналистов: когда нам предъявят хоть какого-то виновного по делу в Солсбери? А то у нас как-то странно получается: потерпевший есть, какое-то расследование велось, суда нет, приговора нет», — отметила Виктория. Она считает, что именно после этого следствие сообщило о новом предполагаемом отравителе — генерале ГРУ Денисе Сергееве.

По словам племянницы Скрипаля, всего в деле фигурировало пять обвиняемых и «какая-то женщина в красном». Имена еще двоих мужчин и девушки пока не сообщались.

Ранее британская полиция обвинила третьего россиянина, Дениса Сергеева, в причастности в отравлению. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

После этих сообщений советника-посланника посольства РФ в Британии Ивана Володина вызвали в британский МИД.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

