Посольство России назвало смехотворными доказательства в деле Скрипалей

Посольство России в Великобритании отреагировало на заявление британской полиции о том, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен генерал ГРУ Денис Сергеев. Доказательства Скотланд-Ярда назвали смехотворными, говорится в комментарии российского диппредставительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В посольстве отметили, что в ходе встречи в британском МИД российский дипломат выразил «категорическое неприятие» подхода Скотланд-Ярда к установлению истины.

«А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве "вновь открывшегося обстоятельства" выглядит и вовсе смехотворно», — заявили в российском диппредставительстве.

В ходе следствия Скотланд-Ярд обнаружил, что Сергеев вылетел из Москвы в аэропорт британской столицы Хитроу 2 марта 2018 года, прилетев примерно на четыре часа раньше своих якобы коллег, совершивших отравление. Обратно в Москву он улетел 4 марта в 13:45, то есть в день, когда были отравлены Скрипали.

Новые подробности в деле об отравлении Скрипалей стали известны ранее 21 сентября. Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев. По версии правоохранительных органов, Сергеев использовал псевдоним Сергей Федотов. Он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ.

Позже из-за новых данных по делу в британский МИД вызвали советника-посланника посольства России в Великобритании Ивана Володина.