Схватка варана и огромной королевской кобры попала на видео

В индийском лесу Каримбани, провинция Керала, варан и огромная королевская кобра подрались и попали на видео. На ролик обратило внимание издание Mathrubhumi.

Как рассказали ставшие очевидцами схватки работники лесного хозяйства, сначала кобра набросилась на варана и укусила того за хвост. После этого ящерица вцепилась в змею, и они начали бороться. Кобра, по их оценке, была около четырех с половиной метров в длину. Битва происходила прямо на дороге, ведущей из леса.

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Снявшие ролик лесники наткнулись на дерущихся животных во время планового объезда территории и рассказали, что следили за битвой дольше 10 минут. В какой-то момент варан начал проигрывать и несколько раз попытался вырваться, однако кобре каждый раз удавалось его удержать.

В итоге варану все-таки удалось освободиться и убежать в лес. Ящерица несколько раз оборачивалась, чтобы убедиться, что змея не преследует ее. Впрочем, и кобра явно не горела желанием продолжать схватку и уползла в противоположную сторону, как только варан вырвался.

Ранее сообщалось, что в Малайзии два варана подрались на парковке около научного центра. Ящерицы долго боролись, пытаясь повалить друг друга на землю.