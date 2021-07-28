Два гигантских варана устроили разборку на парковке и попали на видео

Два гигантских варана устроили разборку на парковке перед исследовательским центром в Малайзии. На видео с рептилиями обратило внимание издание Malay Mail.

На опубликованной в Twitter записи видно, как сцепились два ящера, пытаясь повалить друг друга на землю. Пользователи посмотрели видео более 666 тысяч раз. Хотя большинство из них решили, что животные обнимаются, на самом деле самцы варанов таким образом борются за самку и территорию.

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«Это я и мои друзья, когда закончится карантин», — написал один из них. «Даже вараны скучают по своим друзьям», — отметил другой. Некоторые пользователи Twitter отметили, что ящеров нужно оштрафовать за нарушение соблюдения социальной дистанции и отсутствие масок.

«Подозреваю, что у них есть возможность пересекать границу», — написал еще один зритель. Автор еще одного комментария предположил, что это новый трейлер фильма «Годзилла против Годзиллы».

Полосатые вараны вырастают до двух с половиной метров в длину и являются вторыми по размеру варанами после комодских.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Бхубанесвар услышал странные звуки, доносящиеся из туалета. Мужчина открыл дверь и обнаружил там большого варана.