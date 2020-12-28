Напряженный поединок двух варанов попал на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера два варана подрались на глазах у очевидцев. Кадры с животными появились на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

На записи видно, как две ящерицы стоят на задних лапах и дерутся. Противники делают захваты и перебрасывают друг друга через себя в попытке одержать победу. Вараны оказались в равной степени сильными и ловкими, поэтому исход их напряженного поединка до последнего оставался неизвестным.

В конечном счете один из бойцов залез на спину другого, лишив соперника шанса на побег. Прижатый к земле варан интенсивно сопротивлялся и тщетно пытался вырваться из мощной хватки своего собрата. Судя по видео, их битва длилась более пяти минут.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что семья выдр приплыла понаблюдать за дерущимися варанами в Сингапуре. Причина схватки осталась неизвестной, но борьба была довольно жестокой.