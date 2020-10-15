Противостояние попугая с вараном за яйца попало на видео

Пара из австралийского штата Квинсленд сняла на видео, как самка попугая какаду защитила от варана свое гнездо с яйцами. На видео противостояния животных обратило внимание издание Daily Mail.

Австралийцы катались на велосипедах в воскресенье, 11 октября, и обратили внимание на необычное поведение птицы. Она издавала клювом скрипучие звуки и клевала варана, пока тот не спрыгнул на землю с дерева. Но и этого какаду показалось мало: он слетел вниз и загнал рептилию в кусты. «Эй, оставь его уже в покое», — не выдержал и сказал снимающий видео мужчина.

Однако варан не собирался сдаваться и снова попытался забраться на дерево. Какаду издал предупреждающий крик, но рептилия не отступила. Тогда какаду схватил варана в лапы и скинул на землю.

Во время следующей попытки хищника забраться по стволу, птица стянула его вниз за хвост клювом. Рептилия обернулась и бросилась на какаду, заставив его отступить. Вскоре противники снова схлестнулись в схватке, и попугай опять сбросил варана на землю.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором земляная белка храбро отбилась от большой ядовитой кобры, одолела рептилию и защитила своих детенышей. Белка уклонилась от ударов смертоносной змеи и использовала свой пушистый хвост для отвлекающего маневра.