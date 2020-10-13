Матерящийся мужчина шесть минут убегал от агрессивной пумы и попал на видео

Житель американского штата Юта вышел на пробежку и столкнулся с агрессивной пумой. Мужчина заснял на видео, как убегал от нее и отчаянно ругался. На ролик с матерящимся бегуном обратило внимание издание Deseret News.

В воскресенье, 11 октября, 26-летний Кайл Барджесс (Kyle Burgess) отправился на 16-километровую пробежку в парк Слейт Каньон неподалеку от города Прово. Уже ближе к концу круга он заметил на дороге нескольких маленьких зверят и решил, что это детеныши рыси. Американец подошел к ним и начал снимать их на телефон. Спустя несколько секунд на дорогу выпрыгнула разъяренная пума, и Барджесс понял, что это ее детеныши, и она собирается защитить их любой ценой.

Американец начал отступать спиной вперед, не выключая камеру мобильного телефона. Он отчаянно матерился, умолял пуму уйти к своим детям и пытался рычать, чтобы отогнать ее. Животное не прекращало наступление, оно шипело, рычало и всем своим видом показывало, что готово напасть на бегуна.

Иди отсюда! Иди! Я большой и страшный! Срань господня... Кайл Барджесс беседует с пумой

Барджесс не замолкал ни на секунду, в какой-то момент он начал называть пуму «чуваком». После того как она несколько раз прыгнула в его сторону, он срывающимся голосом сказал: «Ну же, чувак, я как-то не хочу сегодня умирать». В конце концов американец поднял камень, бросил в хищную кошку, и она убежала.

После этого бегуну все равно предстояло вернуться назад на то место, где он встретил пуму, иначе ему бы пришлось бежать назад 11 километров. Он подождал полчаса, вооружился палкой и камнем и пошел. Барджесс встретил других гуляющих и спросил, не видели ли они пуму. Они подняли его на смех и поверили ему только после того, как он показал видео.

В результате случившегося американец не пострадал. Представитель местных природоохранных властей, узнавший об инциденте, отметил, что Барджесс вел себя абсолютно правильно. Сам бегун до сих пор не может до конца поверить, что он смог выжить. Он не планирует возобновлять пробежки в одиночестве по парку.