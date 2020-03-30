Стадо слонов защитило детенышей от стаи хищников

Посетители южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями противостояния хищников и стада слонов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

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Сотрудник парка на автомобиле следил за передвижением группы гиеновидных собак. На его глазах на лесной дороге, которую пересекало стадо слонов, собралась стая хищников. Слонам не понравилось такое соседство. Стадо остановилось, взрослые животные выдвинулись вперед, чтобы защитить детенышей, и принялись угрожающе трубить.

Собаки решили не рисковать и одна за другой ретировались в заросли на обочине дороги. Хотя непосредственная угроза миновала, слоны опасались возвращения хищников и продолжали стоять на перекрестке, мешая автомобилю проехать. Пока они высматривали собак впереди, те обошли стадо кругом и пробежали позади них.

«Я никогда не слышал, чтобы собаки нападали на слонят, но слоны крайне отрицательно реагируют на любого хищника», — прокомментировал сотрудник парка, сидевший за рулем.

Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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