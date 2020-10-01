Вараны устроили драку на глазах у семьи выдр

Семья выдр приплыла понаблюдать за дерущимися варанами в Сингапуре. Об этом сообщает издание Mashable.

Орнитолог Винсент Йип (Vincent Yip) занимался съемкой птиц и увидел двух дерущихся на берегу реки варанов. Причина схватки осталась неизвестной, но борьба была довольно жестокой.

Вскоре после начала сражения к берегу подплыла семья из 16 выдр. Животные вышли на берег и стали наблюдать за происходящим. Одна из выдр держала во рту рыбу. «Выдры-сплетницы приплыли, чтобы понаблюдать за представлением, которое устроили вараны. Одна из них даже принесла с собой попкорн», — шутливо прокомментировал Йип сделанную им фотографию.

Йип опубликовал снимок c животными в Facebook. «Мы все хорошо посмеялись», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток. Она подождала, пока косатки скроются из поля зрения, спрыгнула в воду и уплыла.