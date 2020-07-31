Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео

Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток. На видео с животным обратило внимание издание For The Win.

Гид Джон Дорнельяс (John Dornellas) плыл на лодке в одной из бухт залива. Он заметил вдали трех косаток и морских выдр. Дорнельяс начал снимать видео. Неожиданно крупная выдра в отчаянии подплыла к его лодке и моментально залезла на палубу.

«Это было удивительно и невероятно», — сказал Дорнельяс.

На записи видна выдра, которая запрыгнула в лодку, несмотря на то что эти животные обычно боятся людей и избегают их. «Эй, я не причиню тебе вреда. Ты хорошая. Можешь отдыхать здесь, сколько потребуется», — слышен голос автора видео за кадром.

По словам Дорнельяса, выдра подождала, пока косатки скроются из поля зрения, спрыгнула в воду и уплыла.

На ролике у одной из косаток видно что-то во рту. Автор ролика предположил, что это мог быть детеныш выдры. «Это догадка, конечно. Но такая вероятность есть», — сказал он.

Группа хищников состояла из самца, самки и детеныша. Похоже, что взрослые косатки учили детеныша охотиться.

Ранее сообщалось, что самка горбатого кита отчаянно защищала своего детеныша, отражая нападение косаток вблизи кораллового рифа Нингалу в Австралии. Пока мать отчаянно отбивалась от нападений, косатки схватили детеныша.