Кровопролитная схватка серых китов и косаток попала на видео

dailymail.co.uk

В заливе Монтерей, США, косатки напали на кита и убили его вместе с детенышем. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mail.

Туристическое бюро «Monterey Bay Whale» опубликовало на своей странице в Facebook видео, где косатки нападают на двух серых китов. На кадрах видно, как группа из пяти косаток атакует детеныша, чтобы отстранить его от матери.

Самка четыре часа пыталась отбить отпрыска у хищников, но тщетно — косатки смертельно ранили их.

Морской биолог и основатель «Monterey Bay Whale» Нэнси Блэк объяснила, что вероятнее всего киты направлялись в более прохладные воды на Аляске, однако в заливе Монтерей попали в засаду. По ее словам, животные, как правило, стараются не уплывать далеко от берега из соображений безопасности. Однако из-за географического расположения залива сделать это практически невозможно.

Она также отметила, что Монтерейский залив — это место, где обитает огромное количество косаток. Они плавают по нему в ожидании пищи, пользуясь уязвимостью китов в открытой воде.

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