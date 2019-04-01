Спасение запутавшегося в сетях детеныша кита попало на видео

Волонтеры спасли девятиметрового кита, находившегося в рыболовных сетях шесть недель. Видео спасательной операции опубликовал таблоид Daily Mail.

Южного гладкого кита обнаружили в субботу, 30 марта, в прибрежных водах ЮАР. До этого животное неоднократно видели возле Кейптауна, однако бригаде спасателей не удавалось вовремя прибыть на место. «Когда спасательные группы нашли кита, стало очевидным, почему его не удавалось поймать ранее. Его тело запуталось в очень тяжелой рыболовной снасти», — рассказал один из спасателей Майк Мейер (Mike Meyer).

Две команды волонтеров приплыли на судне и разорвали рыболовные сети, сковывавшие морского зверя. Спасательная операция длилась 20 минут. Все это время вокруг кита находились два его сородича. «Кит был очень измучен, но двое других плыли рядом с ним. Момент был очень эмоциональным», — объяснил Мейер. В результате все трое отправились обратно в открытое море.

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