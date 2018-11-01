Рыбак прыгнул на кита с ножом в зубах и спас ему жизнь

dailymail.co.uk

У берегов американского штата Калифорния ловцы угрей вызволили горбатого кита, который запутался в веревке, привязанной к бакену. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Они заметили животное, когда возвращались с рыбалки. Вызвав береговую охрану, рыбаки полтора часа пытались спасти кита. Им удалось отцепить его от бакена, однако это не решило проблемы. Другой конец веревки на хвосте кита оказался прикреплен ко дну. Она мешала ему уплыть, вынуждая кружиться на одном месте.

Когда береговая охрана передала, что не сможет помочь, рыбаки решили действовать сами. Один из них взял нож в зубы и попытался прыгнуть на спину кита. Это удалось лишь с третьей попытки, потому что кит то и дело уходил под воду. Рыбак срезал веревку с хвоста и освободил животное. Спасательная операция продолжалась три часа.

Длина горбатого кита доходит до 18 метров, а вес — до 30 тонн. Они питаются морскими рачками, стайной рыбой и моллюсками.

В 2017 году сообщалось, что северный гладкий кит убил добровольца, который освободил его из рыболовной сети. Животное подпрыгнуло и ударило спасителя. В результате мужчина погиб.

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