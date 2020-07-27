Самка горбатого кита отчаянно защищала детеныша от косаток и попала на видео

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Самка горбатого кита отчаянно защищала своего детеныша, отражая нападение косаток вблизи кораллового рифа Нингалу в Австралии. На видео с морскими животными обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 24 июля, рыбак Шейн Стивен (Shane Stephen) и его друг сняли на дрон погоню трех косаток за самкой горбатого кита и ее детенышем. Схватка животных длилась два часа.

«Сегодня стая косаток проплыла прямо под нашей лодкой, прежде чем начать двухчасовую охоту на детеныша кита прямо перед нашими глазами», — написал Стивен в Instagram. Он подчеркнул, что это самое безумное, что он видел в своей жизни.

На записи заметно, как самка горбатого кита и ее детеныш плывут рядом, когда на них нападают три косатки. Двое хищников по очереди подплывают к матери и отвлекают ее, в то время как третья косатка ныряет и пытается схватить двухнедельного китенка.

Пока мать отчаянно отбивалась от нападений, косатки схватили детеныша. «Да, это жестоко и не для всех, но это природа, и она прекрасна», — написал Стивен.

Пользователи соцсети выразили удивление после увиденного. «Какое безумное зрелище, мать природа умеет удивить нас», — написал один из них.

Косатки охотятся стаями и обычно нападают на мелководье на более мелких животных, таких как морские черепахи и киты.

Ранее сообщалось, что в заливе Монтерей, США, косатки напали на кита и убили его вместе с детенышем. На кадрах видно, как группа из пяти косаток атакует детеныша, чтобы отстранить его от матери.