Популярную телеведущую обвинили в краже 150 миллионов долларов

Популярную мексиканскую телеведущую Инес Гомес Монт (Inés Gómez Mont) обвинили в хищении почти 150 миллионов долларов США (около 11 миллиардов рублей). По данным издания Vice, в настоящее время женщина скрывается от полиции: она сбежала из страны вместе со своим мужем — адвокатом Виктором Мануэлем Альваресом Пуга (Víctor Manuel Álvarez Puga).

Власти Мексики считают, что в 2016 и 2017 годах супруги присвоили крупную сумму денег: они проделали почти полторы тысячи банковских операций через подставные компании. Полицейские планировали получить ордер на арест ведущей и ее мужа по обвинению в незаконном обогащении и растрате, однако не успели это сделать.

Местная прокуратура отправила запрос в Интерпол с требованием выдать Монт и Пугу. Предполагается, что они скрываются от мексиканского правосудия в США, где у них есть несколько объектов недвижимости.

Монт прославилась в Мексике и Америке еще в 1990-е годы, когда была подростком: тогда она снималась в телесериалах, а затем работала ведущей многочисленных ток-шоу и спортивным комментатором. Сейчас 38-летняя мексиканка имеет более 2,3 миллиона подписчиков в Instagram.