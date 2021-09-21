Популярная телеведущая рассказала о постыдном случае в школе

Популярная британская телеведущая Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) вспомнила о постыдном случае, который произошел, когда она училась в школе. Подробности она раскрыла в эфире утренней программы This Morning, сообщает Daily Mail.

По словам телеведущей, неприятный инцидент случился, когда она прыгала на батуте во время урока физкультуры. «В какой-то момент я начала скользить в сторону пола, и мои штаны зацепились за пружину батута. В итоге эту картину увидел весь класс. Учителям пришлось разрезать мои штаны, чтобы освободить меня», — рассказала Уиллоуби.

Телеведущая отметила, что это был один из худших моментов в ее жизни. В ответ ее коллега Филлип Шофилд (Phillip Schofield) пошутил, что на самом деле инцидент произошел не во время учебы Уиллоби в школе, а три недели назад. «Нет, это не правда!» — возразила она.

Ранее сообщалось о том, что другая популярная ведущая Луиза Минчин (Louise Minchin) решила покинуть утреннюю программу BBC Breakfast после 20 лет работы. Она заявила, что больше не хочет вставать в 3:40 утра для съемок передачи.