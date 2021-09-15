Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы

Популярная британская телеведущая Луиза Минчин (Louise Minchin) рассказала, почему решила покинуть утреннюю программу BBC Breakfast после 20 лет работы. Причину она назвала в интервью The Daily Mirror.

Телеведущая отметила, что задумалась об уходе еще в декабре 2020 года, когда оказалась в больнице из-за операции на лодыжке. «У меня было достаточно времени, чтобы понять, что если я не встаю в 3:40 утра на работу, то успеваю сделать много дел вечером, например, посмотреть телевизор с семьей», — заявила она.

По словам Манчин, прошлой зимой она поняла, что больше не выдержит ранние подъемы для съемок в шоу. «Я сказала себе, что не могу работать в таком режиме всю следующую зиму, потому что я работала так 20 лет, и каждый год было только шесть недель, когда я выходила из дома и было светло, и это было приятное время», — добавила она.

Ранее телеведущая поблагодарила зрителей шоу и коллег за время, проведенное вместе, и за воспоминания, которые у нее останутся от работы в программе. Манчин также рассказала, что после завершения карьеры на телевидении она намерена писать книги о спорте и продолжать выпускать подкасты о пользе физических нагрузок.

Минчин вела BBC Breakfast с 2001 года. На протяжении 20 лет телеведущая сообщала британцам новости по утрам.