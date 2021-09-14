Ведущая Первого канала раскрыла изнанку съемок новостей

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала, каким образом авторы передачи выбирают одежду перед записью новостных выпусков. Телеведущая раскрыла изнанку съемок на своей странице в Instagram.

Андреева записала видео, на котором она стоит рядом с куклой в человеческий рост. Ведущая сказала, что с помощью манекена создатели «Времени» проверяют, как сидит костюм и не возникает ли стробоскопический эффект в кадре (оптическая иллюзия, при которой зрителям кажется, что объект на экране движется медленнее, чем должен, или вовсе неподвижен).

59-летняя телеведущая с иронией отметила, что у куклы волосы распущены, однако она сама не смогла бы выйти в эфир в таком виде. После этого Андреева прижалась к манекену и накинула ее прядь себе на лицо.

«Причесочка у нее, конечно, та еще. Я бы не смогла с такими патлами выйти в эфир. Не ругайте меня, пожалуйста. А то есть особо активные телезрители, которые все время требуют, чтобы я распустила волосы», — призналась она. Автор поста добавила, что пошутить перед эфиром — «самое "то"».

Ранее Андреева порассуждала о том, как важно поддерживать «уровень энергии». Она сказала, что отсутствие способности действовать снижает качество жизни.