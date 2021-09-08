59-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет энергичности

Телеведущая Андреева призналась, что берет энергию из музыки и объятий с деревьями

Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева порассуждала о том, как важно поддерживать «уровень энергии». В посте в Instagram она также раскрыла секрет своей энергичности.

59-летняя телеведущая заявила, что отсутствие способности действовать снижает качество жизни. «Брать ее [энергию] можно из обнимашек с деревьями, тихих шептаний с морем, тисканья котов-собак. Впитывать из чистого горного воздуха или зарыться в морской песок, походить босиком по траве или камушкам, или слушать любимую музыку, или просто любить мир, и он в ответ будет любить тебя», — написала Андреева.

Телеведущая заключила, что считает «обоюдность» одним из секретов получения энергии. К посту она приложила фотографию, сделанную в Черногории.

В середине апреля Андреева рассказала, что столкнулась с трудностями при возвращении домой из-за границы. Ведущая Первого канала пожаловалась, что из-за новых ограничительных мер она не смогла вылететь из Турции, так как рейс отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов. Она добавила, что смогла попасть в Россию только благодаря счастливому случаю.