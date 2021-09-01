Ведущая Первого канала описала себя в первом классе фразой «абсолютное дно»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова вспомнила о школьных годах и рассказала о своих взаимоотношениях с одноклассниками. Телесваха сообщила, что ее регулярно унижали сверстники. Своей историей она поделилась с URA.RU.

«Я очень четко поняла, что если 1 сентября все равны, неважно, из какой ты семьи, богатой, бедной, так как у всех все новое, форма идентичная для всех, одна и та же ткань, то дальше начинается система рангов. Она не изменилась до сих пор. Меня чморили постоянно», — описала ситуацию Сябитова.

По словам свахи, в системе рангов среди одноклассников она находилась на «абсолютном дне». Такое положение она приобрела, потому что росла в неблагополучной семье с родителями, которые ничему ее не учили до школы.

«Впервые пришла я в школу, не умея ни читать, ни писать. Я ни к кому не могла примкнуть, была одна, сама по себе. Меня спасал спорт, он сделал меня упертой, злой с точки зрения достижения целей», — отметила телеведущая.

Сябитова добавила, что первый поход в школу казался ей праздником, потому что родители купили ей форму, а первая учительница напоминала фею из «Золушки».

Ранее Сябитова дала совет россиянкам, которые хотят наладить личную жизнь. Она порекомендовала женщинам, желающим удачно выйти замуж, читать детские сказки, так как в них заложена мировая мудрость.

