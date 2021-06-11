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Популярная телеведущая покинула утреннее шоу после 20 лет работы

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Луиз Минчин
Луиз Минчин
Фото: David Rose / Shutterstock / REX

Популярная телеведущая Луиза Минчин (Louise Minchin) покинула ежедневную утреннюю программу BBC Breakfast после 20 лет работы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я переставлю будильник с 3.40 утра, потому что покидаю программу», — сказала ведущая. Минчин поблагодарила зрителей шоу и коллег за время, проведенное вместе, и за воспоминания, которые у нее останутся от работы в передаче.

Ведущая также поделилась своими планами. После завершения карьеры она намерена писать книги о спорте и продолжать выпускать подкасты о пользе физических нагрузок.

Соведущий Минчин Дэн Уокер (Dan Walker) поддержал коллегу в Twitter, он сравнил уход Минчин с разводом и выложил серию совместных фотографий.

Минчин работала в передаче с 2001 года. На протяжении 20 лет телеведущая сообщала британцам новости. Минчин осветила теракт на «Манчестер-Арене», в результате которого погибло 23 человека. Взрыв произошел на концерте певицы Арианы Гранде. Также телеведущая провела прямой репортаж из Парижа, где в 2015 году случилось нападение на театр «Батаклан».

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