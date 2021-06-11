Популярная телеведущая покинула утреннее шоу после 20 лет работы

Популярная телеведущая Луиза Минчин (Louise Minchin) покинула ежедневную утреннюю программу BBC Breakfast после 20 лет работы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я переставлю будильник с 3.40 утра, потому что покидаю программу», — сказала ведущая. Минчин поблагодарила зрителей шоу и коллег за время, проведенное вместе, и за воспоминания, которые у нее останутся от работы в передаче.

Ведущая также поделилась своими планами. После завершения карьеры она намерена писать книги о спорте и продолжать выпускать подкасты о пользе физических нагрузок.

Соведущий Минчин Дэн Уокер (Dan Walker) поддержал коллегу в Twitter, он сравнил уход Минчин с разводом и выложил серию совместных фотографий.

Минчин работала в передаче с 2001 года. На протяжении 20 лет телеведущая сообщала британцам новости. Минчин осветила теракт на «Манчестер-Арене», в результате которого погибло 23 человека. Взрыв произошел на концерте певицы Арианы Гранде. Также телеведущая провела прямой репортаж из Парижа, где в 2015 году случилось нападение на театр «Батаклан».