Телефон ведущей включился в прямом эфире и выдал ее «человечность»

@BBCBreakfast / Twitter

Эфир утреннего шоу на телеканале «Би-би-си» был прерван внезапным громким звуком мобильного телефона ведущей Луизы Минчин (Louise Minchin) — в ее плеере внезапно включился подкаст. Видеозапись инцидента появилась в Twitter передачи.

Минчин смутилась и бросилась выключать смартфон, а ее коллега Дэн Уокер (Dan Walker) принялся подтрунивать над ней.

Телезрителей умилила реакция ведущих на нештатную ситуацию. Они решили, что это казус показал «человеческую сторону» знаменитостей с экрана.

«Лучшее, что произошло сегодня утром. Показывает, что это может случиться со всеми нами», — заявил Джон Граветт (John Gravett). «Я бы предпочел, чтобы вы оба были "полностью людьми", а не ультрапрофессионалами», — поддержал его Роберт Снейт (Robert Snaith).

Некоторые телезрители сравнили этот промах с другими казусами в эфире. К примеру, один из них вспомнил, как около года назад ведущий упал в воду прямо во время эфира.

Минчин заявила, что отправила свой телефон «в бан», и поблагодарила поклонников за поддержку. «Я так рада, что многие из вас смеялись этим утром, я все еще огорчена, но благодарна, что не получилось хуже!» — написала она.

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