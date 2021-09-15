50-летняя ведущая задрала платье на видео и подверглась критике в сети

Британская телеведущая Аманда Холден задрала платье на видео, в результате чего подверглась критике в сети. Дискуссия по поводу сторис в ее Instagram развернулась на Daily Mail.

50-летняя знаменитость опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала свой наряд: белое платье длины миди с декольте и босоножки на каблуках такого же цвета. Ее запечатлели в студии радиостанции Heart Radio в момент, когда она высоко задрала юбку, полностью обнажив ноги. «День Мэрлин Монро», — подписала публикацию Холден.

Читатели издания обругали ведущую за попытку привлечь к себе внимание. «Она такая дешевая и противная», «Старуха пытается молодиться», «Аманда готова пойти на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание», «Она вся сделана из пластика», «Что не так с этой женщиной?» — негодовали они.

Ранее в сентябре Аманда Холден вышла на работу в мини-платье с глубоким декольте и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлели в мини-платье зеленого цвета, которое оформлено глубоким декольте, оголяющим грудь. «Ужасный наряд, совершенно не по возрасту», — писали комментаторы.