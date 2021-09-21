Отели захотели зарабатывать больше на деловых россиянах

Российские отели раскритиковали законопроект об ограничении цен во время форумов

Владельцы отечественных отелей захотели зарабатывать больше на россиянах, участвующих в деловых форумах, и попросили правительство отказаться от практики регулирования цен на время проведения подобных мероприятий, пишет РБК.

Представители туристического бизнеса написали обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Под ним стоят подписи главы Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, председателя «Деловой России» Алексея Репика, главы Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина и других профильных организаций.

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Авторы раскритиковали законопроект о регулировании цен на размещение в отелях во время особо значимых международных мероприятий, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Документ предполагает введение предельной стоимости размещения, которая будет рассчитываться по специальной методике ФАС и Минэкономразвития.

Ведомство утверждает, что многие отели необоснованно увеличивают цены в преддверии мероприятий, подобных Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), что повышает издержки гостей и «несет нежелательные репутационные риски».

Представители отрасли, в свою очередь, указывают на то, что инициатива ФАС «противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития». Также они отмечают, что введение государственного регулирования крайне несвоевременно в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса, от которых страдает гостиничный бизнес.

Действующее законодательство предусматривает возможность установления предельных цен для продукции или услуг естественных монополий, однако гостиничный бизнес не входит в их число.

