Билл Гейтс вложился в скандальный отель у Кремля

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вложился в канадского оператора сети отелей класса «люкс» Four Seasons, став владельцем контрольного пакета акций, сообщает Fox Business.

Инвестиционный фонд Cascade Investment, принадлежащий Гейтсу, выкупил 23,8 процента акций сети на сумму 2,21 миллиарда долларов. У сети есть и два отеля в России, включая Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля — там в 2017 году произошел скандал с участием бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу.

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Ранее фонд Гейтса владел 47,5 процента компании, но после сделки его доля в Four Seasons увеличилась до 71,25 процента. Саудовский принц-миллиардер аль-Валид ибн Талал согласился продать предпринимателю почти половину своей доли — теперь его холдинговая компания Kingdom Holding владеет 23,75 процента акций сети. На момент сделки оператор отелей оценивался в 10 миллиардов долларов.

У основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа осталось всего пять процентов акций сети. Гостиничный оператор, в управлении которого находится 121 объект и еще 50 проектов на стадии разработки, десятью годами ранее перешел в частную собственность консорциума во главе с Cascade, принцем аль-Валидом и основателем Шарпом. Cascade Гейтса впервые инвестировала в Four Seasons в 1997 году.

Аль-Валид, у которого Гейтс купил долю сети, был арестован в 2017 году и освобожден в начале 2018-го. Принц содержался под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде с десятками членов королевской семьи, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, что стало следствием антикоррупционной кампании Саудовской Аравии. Хотя ему принадлежат доли во многих крупных компаниях, например, Citigroup и Lyft, его инвестиционный фонд распродает акции отелей в течение последних десяти лет.