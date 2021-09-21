Русскоязычные читатели Vogue высмеяли женский тренд в мужской обуви

Русскоязычные читатели модного журнала Vogue высмеяли новый женский тренд в мужской обуви. Соответствующие фото и обсуждения появились на странице издания в Instagram.

Речь идет о красных балетках с завязками в области щиколотки, которые были представлены на показе бренда Molly Goddard на Неделе моды в Лондоне. Одни манекенщики вышли на подиум, сочетая данную обувь с брюками и воздушными платьями, а другие — с короткими шортами, свитерами и пальто.

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Размещенная в сети серия кадров с показа набрала почти девять тысяч лайков. Подписчики российской версии журнала Vogue принялись критиковать модную тенденцию в комментариях. «Блин, зачем из мальчиков девочек делать?», «Представила своего мужа в балетках», «Отвратительно, что сказать... Уже совсем из людей шутов делают», «Муж как увидел, зафыркал. Куда катимся? Не дай бог, моя дочь приведет такого вот жениха в балетках», «Для изящных мужских ножек», — высказывались они.

Ранее в сентябре популярный певец Трой Сиван вышел в свет в традиционно женском наряде и вызвал споры в сети. Знаменитость посетил ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в платье длины макси бренда Altu на бретелях, которое оформлено глубоким декольте. В качестве обуви он выбрал массивные сапоги на платформе и высоком прозрачном каблуке.