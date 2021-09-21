Россиянам назвали лучшее время для отпуска в 2022 году

Лучшим временем для отпуска в 2022 году назвали апрель, июнь и декабрь

Эксперты рассказали россиянам о том, в какое время лучше всего брать отпуск в 2022 году. По их мнению, наиболее выгодно сделать это будет в апреле, июне и декабре, передает РИА Новости.

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Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева считает, что самыми выгодными месяцами для отпусков в следующем году будут апрель и июнь. По ее словам, смысла в дополнительном отдыхе в январе нет, так как будут длинные оплачиваемые новогодние выходные, а брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно.

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова отметила, что выгода может рассматриваться в зависимости от целей. Зимой брать отпуск стоит до или сразу после начала новогодних каникул, чтобы продлить его за счет праздничных дней. Однако если отпуск совпадает с праздничными днями, то от него лучше отказаться.

«Не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время. Поэтому невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после», — пояснила Буянова.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что многие россияне начали все чаще мечтать о длительном отпуске, рассчитанном на месяц и более. По мнению 30 процентов респондентов, это лучшая продолжительность перерыва от работы.