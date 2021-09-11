Названы условия для переноса отпуска на следующий год

Юрист Краснянская рассказала о возможности россиян уйти в отпуск в удобное для них время

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, что согласно Трудовому кодексу России, оплачиваемый отпуск нужно предоставлять работнику ежегодно. Эксперт назвала условия, при которых отдых можно перенести на следующий рабочий год или другое удобное время, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт объяснила, что право на использование отпуска за первый год работы появляется у сотрудника спустя шесть месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон его могут предоставить и ранее.

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«Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной работодателем», — подчеркнула юрист.

График отпусков — это обязательный документ, с которым работодатель должен ознакомить работника. Работодатель также «вправе составить его на свое усмотрение с учетом загруженности отделов или фирмы в целом». При этом ряд граждан обладают правом уйти в отпуск в любое удобное для них время. Среди них — беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, усыновившие детей в возрасте до трех месяцев сотрудников и другие.

Согласно 124 ТК России, ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок в случаях временной нетрудоспособности работника, а также при исполнении сотрудником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого предполагается освобождение от работы. Отпуск возможно перенести и в других случаях, указанных в трудовом законодательстве, а также в локальных нормативных актах.

«Если работодатель отказывает в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или не предоставляет этот отпуск в положенное время, то работник вправе обратиться за защитой своих прав в Трудовую инспекцию и в суд», — заключила Краснянская.