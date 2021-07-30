Аналог Tinder разрешил сотрудникам уходить в бесконечный отпуск

Приложение Bumble, аналог дейтинг-сервиса Tinder, разрешило сотням своих работников брать неограниченный оплачиваемый отпуск и отдыхать столько, сколько им нужно. Так компания борется со стрессом и выгоранием сотрудников на работе, передает «Би-би-си».

Вместе с новой системой отпусков компания решила закрывать офисы на неделю два раза в год. Bumble также заявила, что предоставит сотрудникам дополнительные виды оплачиваемого отпуска, включая 20 дней для тех, кто пострадал от домашнего насилия и других преступлений, и как минимум 15 дней отпуска для тех, кто потерял ребенка в результате выкидыша.

Bumble ввела неограниченный оплачиваемый отпуск несмотря на большую загрузку в связи с выходом на IPO и быстрым ростом числа пользователей.

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Благодаря локдауну в приложениях для знакомств Bumble и Badoo, которым также владеет Bumble, количество платных подписок за три месяца увеличилось на 30 процентов, то есть до 2,8 миллиона, по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

На данный момент у компании 42 миллиона пользователей в месяц в более чем 150 странах, а недавно она объявила о планах открытия кафе и винного бара в Нью-Йорке. Основательница приложения Уитни Вулф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером после того, как вывела компанию на IPO. Однако акции Bumble упали на 25 процентов с момента первичного размещения в феврале.

До пандемии некоторые фирмы уже предлагали неограниченный отпуск, в том числе основатель корпорации Virgin Group сэр Ричард Брэнсон. Он предложил своим 170 работникам взять столько дней отпуска, сколько захотят.

Но критики такого подхода говорят, что сотрудники в результате получают меньше дней отпуска, чем могли бы. Главный операционный директор британской компании по разработке программного обеспечения CharlieHR Бен Гейтли вместо неограниченного отпуска предложил сотрудникам более гибкий рабочий график. По его словам, работники неохотно берут отпуск, так как боятся не соблюсти дедлайны, не справиться со всеми рабочими задачами. Кроме того, они не понимают, что значит «неограниченный» отпуск.

Год работы из дома и необходимость совмещать домашние обязанности с деловыми задачами побудили многие компании по-новому взглянуть на традиционную рабочую неделю. Фирма Price WaterhouseCooper ранее заявила, что ее сотрудники смогут работать из дома пару дней в неделю и начинать рабочий день в любое удобное время. Компания Nationwide также дала возможность своим сотрудникам работать из дома.