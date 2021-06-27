Треть россиян оказались не способны позволить себе недельный отпуск

Почти треть россиян (30 процентов) оказались не способны позволить себе хотя бы одну неделю отпуска, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования SuperJob.ru.

При этом собрать деньги на семидневный отдых не в состоянии не только граждане со скромным заработком, но и те, кто получает сравнительно высокую зарплату. Почти каждый пятый россиянин (19 процентов), зарабатывающий от 80 тысяч рублей в месяц, пожаловался на нехватку денег на недельный отпуск.

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Согласно результатам исследования, каждый десятый житель страны (10 процентов) может потратить на неделю отпуска не более 10 тысяч рублей, еще 13 процентов— до 19 тысяч рублей, 11 процентов опрошенных — не более 29 тысяч рублей, 8 процентов — до 39 тысяч рублей, 5 процентов — не более 49 тысяч рублей, 4 процента — до 59 тысяч рублей.

Вложить в отдых большую сумму — от 60 тысяч до 69 тысяч рублей — готовы лишь два процента россиян, столько же могут отдать за неделю отпуска от 70 тысяч до 79 тысяч рублей. А траты на семидневный отдых стоимостью 100 тысяч рублей и более готовы позволить себе лишь три процента участников опроса.

Отмечается, что исследование проводилось в период с 19 мая по 21 июня среди трех тысяч человек старше 18 лет из 596 населенных пунктов России.

Ранее сообщалось, что почти треть опрошенных Центром изучения потребительского поведения Роскачества россиян признались в экономии на еде. В качестве главной причины респонденты назвали рост цен.