Треть россиян признались в постоянной экономии

В режиме постоянной экономии живут более трети россиян — 37 процентов. Чаще всего такая ситуация складывается у жителей Центрального федерального округа (47 процентов) и Сибири (43 процента), реже остальных так отвечают на Урале и Северном Кавказе — оба региона по 30 процентов. Такой вывод можно сделать из опроса, проведенного банком «Открытие», сообщает ТАСС.

Большая часть россиян — 56 процентов — экономит только при финансовых проблемах. Такой ответ чаще выбирают жители Северного Кавказа (65 процентов) и Северо-Западного федерального округа (64 процента). Не нужна экономия только 7 процентам россиян, для Москвы этот показатель составляет 12 процентов.

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При этом пандемия коронавируса не изменила отношение к экономии у 80 процентов респондентов. Например, 65 процентов экономили время от времени до ее начала и продолжают сейчас, а 15 процентов как не экономили, так и не экономят.

У 20 процентов опрошенных пандемия повлияла на стремление экономить. Чаще всего вынуждены теперь сдерживать расходы жители Северного Кавказа (33 процента) и Урала (29 процентов). Меньше всего коронавирус и последовавший за ним экономический кризис повлияли на жителей ЦАО и Дальнего Востока — 13 и 14 процентов.

Признались в готовности экономить на всем только 2 процента участников исследования. В текущих условиях россияне наиболее часто выбирают экономию на развлечениях (71 процент), на путешествиях (62 процента), гаджетах (55 процентов), бытовой технике (41 процент), одежде и обуви (40 процентов), еде (23 процента).

В опросе участвовали тысяча россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Накануне подобное исследование представил Центр изучения потребительского поведения Роскачества. Треть его участников призналась в экономии на еде. В качестве главной причины они назвали рост цен — 59 процентов опрошенных вынуждены тратить на продукты питания больше.